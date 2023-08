Artesão receberão mentoria e qualificação profissional

A organização interessada em participar do certame deve ter experiência prévia em gestão de projetos de qualificação social e profissional

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) lançou o programa Circuito Solidária do Distrito Federal, que irá qualificar profissionalmente artesãos e manualistas.

O primeiro passo foi dado com a publicação de chamamento público para contratar uma entidade civil sem fins lucrativos que ficará responsável pela oferta de mentoria e capacitação desses profissionais.

A organização interessada em participar do certame deve ter experiência prévia em gestão de projetos de qualificação social e profissional. A entidade, em um primeiro momento, atuará na elaboração de um estudo que irá ajudar o Governo do Distrito Federal (GDF) a identificar o perfil dos artesãos e manualistas brasilienses, além de mapear o produto de trabalho desses profissionais. O levantamento será realizado em todas as regiões administrativas.

Em seguida, de posse do estudo, a empresa participante do certame traçará o planejamento pedagógico voltado à preparação de cursos com até 15 atividades para que os artesãos e manualistas recebam instrução técnica e orientação profissional adequada, visando agregar valor às respectivas produções dos artesãos e manualistas.

A abertura e execução dos cursos configura a terceira etapa do programa. Serão mil vagas ofertadas para os profissionais selecionados em oficinas que trarão novas metodologias para confecção dos produtos, além de mentorias ensinando desde a etapa de criação de lojas virtuais e sites até a seleção de fornecedores e comercialização dos itens produzidos.

Por fim, os artesãos e manualistas participantes do Circuito Economia Solidária terão a oportunidade de expor seus produtos em diversas feiras de artesanato que serão organizadas pela Sedet nas cidades do DF. O programa terá, ao todo, duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

“A gente sabe que a economia solidária é uma grande alternativa para o processo de contratação formal. Por isso, queremos encontrar uma entidade que faça essa qualificação profissional, e os produtos que forem produzidos dentro do processo sejam apresentados à população através do circuito de feiras. O objetivo é qualificar esses artesãos e manualistas, pegar as pessoas que hoje são profissionais e transferir esse conhecimento”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes Ferreira.

Mais investimento

O Circuito Economia Solidária, agora, se soma às várias oportunidades oferecidas pelo GDF para as categorias. Recentemente, a Secretaria de Turismo (Setur) anunciou que os artesãos e manualistas poderão expor trabalhos na 3ª Feira Nacional da Uva e do Vinho, de 4 a 13 de agosto, em Planaltina, e na 6ª Feira da Lua, nos dias 19 e 20 de agosto, no Gilberto Salomão.

Dados da Setur apontam que as feiras de artesanato da capital já movimentaram R$ 500 mil em vendas apenas no primeiro semestre deste ano. Em todo 2022, o número foi de R$ 1,2 milhão gerados com a comercialização de produtos artesanais nesses espaços.

As informações são da Agência Brasília