Previsão do tempo para o DF é de chuva com trovoada e ventos de até 60km/h

Nesta terça-feira, 04, o Brasília amanheceu com muita nebulosidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de chuvas para o Distrito Federal ao longo do dia, podendo ocorrer ventos fortes e trovoadas em algumas regiões.

A temperatura máxima deve chegar a casa de 29 °C no DF pela tarde. Já no Plano Piloto, os termômetros devem marcar 27 °C. A mínima registrada foi 18 °C em Águas Emendadas e 19 °C na região central da capital. A umidade relativa do ar variará entre 40% e 90%.

Com o aumento das temperaturas no decorrer do dia, as chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas e ventos fortes.

Devido à possibilidade de chuvas intensas na capital, o Inmet emitiu, na manhã desta segunda-feira, 3, um alerta amarelo válido até às 11h desta terça-feira.

O aviso destaca chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos de 40 km/h 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Recomendações, em caso de rajadas de vento:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Em situação de perigo, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193);