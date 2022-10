Com foco no topo do ranking brasileiro, Marcelo Conceição se prepara para etapa do nacional de Parabadminton

Outro foco de Marcelo é a preparação para as Paralimpíadas de Paris, em 2024. E é para isso que o atleta está definindo sua estratégia

O objetivo é estar novamente no lugar mais alto do pódio. Para isso, o atleta brasiliense Marcelo Conceição tem intensificado os treinos para uma importante competição que ocorre nesta semana: a III Etapa do Campeonato Brasileiro de Parabadminton, de 06 a 09 de outubro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Por estar em disputa internacional, defendendo o Brasil, Marcelo ficou de fora das quadras na primeira etapa e, por isso, enxerga nesta fase uma grande oportunidade de somar pontos para voltar a ser o número 1 do Brasil na classe WH1, classe funcional de cadeira de rodas, onde figura no topo desde 2015.

“É uma forma de estar em evidência no cenário brasileiro de parabadminton e, também, no radar da Confederação Brasileira. Além disso, acho importante participar das etapas nacionais para incentivar os novos atletas a se manterem no esporte”, disse o competidor que ficou cadeirante após um acidente de ônibus.

Outro foco de Marcelo é a preparação para as Paralimpíadas de Paris-2024. Assim, o atleta define sua estratégia até esta grande competição: “Visando o ciclo paralímpico 2024, retomamos a dupla Marcelo Conceição e Júlio Godoy (SP) para as competições internacionais, já a partir do Mundial do Japão, que acontecerá em novembro deste ano”, ressaltou o atleta que embarca para a capital paulista nesta quarta-feira.