Com peças a partir de R$ 5, Feira de Louças desembarca em Brasília

O Brasil Center Shopping recebe, nos dias 7 e 8 de outubro, a Feira de Louças com peças que custam a partir de R$ 5. O estoque é limitado e vem de Porto Ferreira-SP.

A Feira de Louças é um evento itinerante, que há sete anos viaja os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal. O bar conta com peças de 1ª linha, sem defeitos e com preço abaixo do mercado, e artigos de 2ª linha, com pequenos defeitos e com valores ainda mais atrativos.

A entrada é franca, e o estacionamento, gratuito.

Serviço

Feira de Louças

Data: 7 e 8 de outubro (Sexta-feira das 10h às 20h e Sábado das 10h às 17h)

Local: Brasil Center Shopping