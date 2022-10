GDF terá até R$ 14 mi para o ‘Capital Luz 2022’

O projeto visa a ornamentação de pontos centrais da capital, como a Esplanada dos Ministérios, a Praça do Buriti e a Praça do Cruzeiro

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Economia, divulgou no Diário Oficial (DODF) desta terça-feira (4) o chamamento público de Organização da Sociedade Civil (OSC) para prestação de serviços para a implantação, execução e manutenção do ‘Capital Luz 2022’.

O projeto visa a ornamentação de pontos centrais da capital, como a Esplanada dos Ministérios, a Praça do Buriti e a Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz, no período que correspode às festividades de final de ano, que compreendem parte do período das férias escolares, natal e ano novo. Serão 30 dias corridos de exibição, improrrogáveis, a contar da inauguração do projeto – marcada para até o dia 20 de dezembro.

A OSC que estiver interessada no projeto pode preencher a ficha de inscrição (página 39) e seguir as instruções presentes no DODF. O valor de referência ou de teto estimado para a realização do ‘Capital Luz 2022’ é de R$ 14 milhões, previsto na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Brasília Iluminada

O evento realizado em 2021, chamado de ‘Brasília Iluminada’, foi criado com o objetivo de destacar a luz de Brasília representa no centro político do país, tocando os 5.570 municípios brasileiros. Entretanto, após receber cerca de R$ 15,4 milhões em emendas, foi alvo de investigação do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

Desse montante, o valor total executado pela Secretaria de Economia, a responsável pelo evento, foi de R$ 13,6 milhões. Esses recursos seriam destinados para outros fins, mas foram transferidos pelos deputados distritais no início de dezembro, a pedido do GDF.

Os recursos que foram aplicados no ‘Brasília Iluminada’ seriam, inicialmente, destinados a cursos profissionalizantes, reformas de campos de futebol, iluminação pública e muito mais, por isso o evento foi alvo de tantas críticas.