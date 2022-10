PM é baleado no ombro durante patrulhamento no Paranoá

A equipe da PMDF realizava patrulhamento de rotina quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo vindo de um prédio

Na madrugada desta terça-feira, 04, um policial militar do Distrito Federal foi baleado no ombro esquerdo, no Paranoá. A equipe da PMDF realizava patrulhamento de rotina quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo vindo de um prédio, na quadra 28, conjunto E.

A vítima atingida pelos criminosos foi prontamente socorrida pelos próprios policiais militares e levada ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa). O soldado passa bem e não corre risco.

Com a situação, a equipe entrou na residência e prenderam os suspeitos pelos disparos de arma de fogo. No apartamento foram encontrados uma pistola 9 mm, dois carregadores sobressalentes, além de 90 munições de 9 mm e 8 munições de .40.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).