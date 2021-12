PCDF deflagra Operação Catwalk e prende autor de tráfico de drogas

Segundo o denunciante, além do tráfico de drogas ali, o homem também era agressivo, principalmente com as mulheres

Na tarde desta terça-feira (21), a PCDF lançou uma "caminhada do gato" pela 38ª DP e prendeu um homem de 39 anos por suspeita de tráfico de drogas. A polícia agiu após receber uma denúncia anônima, dizendo que o homem havia se instalado sob a ponte da EPTG no auge da residência do governador. Segundo o denunciante, além do tráfico de drogas ali, o homem também era agressivo, principalmente com as mulheres, e ameaçava os moradores da região. Ao chegar, o autor percebeu um aumento da atividade criminosa na área. O homem foi preso depois de vender um pouco de maconha para usuários. Após a venda ilegal, o autor foi abordado e revistado, mas nenhum item ilegal em sua posse foi encontrado. Durante a busca na propriedade, a polícia da 38ª Delegacia encontrou uma pequena porção de maconha embrulhada em filme, e uma pequena porção já estava embalada para distribuição ilegal. De acordo com informações populares, o autor vendeu cada grama de maconha. Os policiais encontraram um facão grande e alguns objetos suspeitos de serem produtos de crimes patrimoniais, entre os quais diversas bijuterias e dois aparelhos de telefone celular, um da marca e modelo Apple/Iphone 5S e um Samsung. Diante da suspeita do autor ter praticado crimes de roubo no local, a PCDF pede a divulgação da imagem para que eventuais vítimas o reconheçam e efetuem o registro da respectiva ocorrência policial. O autor possui passagens policiais por diversos crimes. Após a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o autor foi recolhido à carceragem da DCCP, onde permanecerá à disposição da justiça. Em caso de condenação, pode

pegar de cinco a 15 anos de prisão.