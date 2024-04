Criciúma goleia Vasco no Rio com aplausos e 6º pênalti pego por goleiro

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

A torcida do Vasco lotou São Januário, mas quem deitou e rolou foi o Criciúma. Com direito ao sexto pênalti defendido pelo goleiro Gustavo na temporada, o time de Santa Catarina não tomou conhecimento do time da casa, goleou por 4 a 0 e chegou a ser aplaudido pela própria torcida vascaína. Os gols da tarde deste sábado (27) foram marcados por Fellipe Mateus (dois), Bolasie e Higor Meritão.

Os aplausos dos vascaínos aconteceram imediatamente após o quarto gol, feito por Higor Meritão, num misto de ironia e reconhecimento ao futebol apresentado pelo Criciúma.

Os torcedores cruzmaltinos protestaram bastante em São Januário. Foram feitos xingamentos ao CEO da SAF, Lúcio Barbosa, e à 777 Partners, empresa norte-americana dona da Sociedade Anônima de Futebol do clube.

Gritos de “time sem vergonha” também foram entoados assim como críticas ao técnico Ramón Díaz e vaias ao zagueiro Léo.

Gustavo é, atualmente, o maior pegador de pênaltis do Brasil com os seis defendidos até aqui em 2024.

O Vasco visita o Athletico, em Curitiba (PR), no domingo (5). Já o Criciúma enfrenta o Grêmio, no mesmo dia, em Porto Alegre (RS).

O jogo

O Vasco contou com o retorno de Payet, recuperado de uma lesão no joelho direito. O meia francês, porém, sentiu um pouco o ritmo de jogo no primeiro tempo. O Criciúma se postou muito bem taticamente em campo e ofereceu dificuldades ao Cruzmaltino, abrindo o placar. O time da casa também teve suas chances além do pênalti perdido: uma cabeçada perigosa de Vegetti e um chute na trave de Payet, mas foi pouco e desceu para o intervalo devendo.

Já no segundo tempo o baile catarinense aconteceu em São Januário. Com o 2 a 0 logo com um minuto, o Vasco desmoronou de vez e o Criciúma aproveitou o nervosismo do time da casa. Com os gols acontecendo, as vaias tomaram conta do estádio e o Cruzmaltino enfileirou jogadas grotescas e sem acabamento. Se os visitantes apertassem mais um pouco, poderiam ter vencido de mais.

Gols e lances

Golaço do Criciúma! – O Criciúma abriu o placar com um golaço aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Fellipe Mateus recebeu na intermediária e emendou um balaço, de trivela, sem chance para Léo Jardim.

Payet chuta na trave – O Vasco quase empatou em seguida, quando Vegetti chutou cruzado, a bola atravessou a área e sobrou para Payet, que dominou na altura da marca do pênalti e bateu colocado, mas ela tocou caprichosamente na trave esquerda.

Vasco perde pênalti! – O Cruzmaltino perdeu um pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo. Vegetti sofreu a infração e ele mesmo foi para a cobrança, mas o goleiro Gustavo defendeu a batida à meia-altura.

Criciúma carimba a trave também – Antes do fim do primeiro tempo o Criciúma quase ampliou, quando Rodrigo escorou de cabeça um escanteio da direita e a bola bateu na trave.

Criciúma amplia – O Criciúma ampliou para 2 a 0 logo com um minuto do segundo tempo, e novamente com Fellipe Mateus. Desta vez ele recebeu na esquerda da grande área e chutou cruzado para o fundo do gol.

Mais um do Criciúma! – O passeio carvoeiro continuou em São Januário. Aos nove, Bolasie foi lançado, saiu em disparada, deu um belo drible em Bolasie e chutou colocado para fazer o 3 a 0.

Virou goleada! – O Criciúma queria mais e fez o quarto aos 23 após escanteio, quando Higor Meritão cabeceou para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 4 CRICIÚMA

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

Data e hora: 27 de abril de 2024, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/Fifa)

Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Fellipe Mateus, aos 31 minutos do primeiro tempo (CRI); Fellipe Mateus, a 1 minuto do segundo tempo (CRI); Bolasie, aos 9 minutos do segundo tempo (CRI); Higor Meritão, aos 23 minutos do segundo tempo (CRI)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel (Maicon), Léo e Lucas Piton; Sforza (Adson), Hugo Moura e Payet (Galdames); David, Rayan (Clayton) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Criciúma: Gustavo, Claudinho (Candelo), Rodrigo, Wilker Ángel (Walisson Maia), Marcelo Hermes; Higor Meritão (Newton), Barreto, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Bolasie (Eder) e Arthur Caíque (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.