População do Gama terá mais conforto com reforma da UBS 7

Secretaria de Saúde repassa R$ 3,7 milhões para a conclusão da obra pela Novacap

A reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) 7, no Gama, é muito esperada pelos moradores da região. Para a conclusão da obra, a Secretaria de Saúde repassou à Novacap um crédito orçamentário de R$ 3.751.406,07.

As obras incluem a reforma de uma edificação térrea, a redistribuição interna de ambientes, a adequação de todos os sanitários conforme as normas vigentes, e a renovação das fachadas e cobertura, um total de 820 m² de área. O projeto é resultado de uma parceria entre Secretaria de Saúde e a Novacap, que definiram estratégias para a retomada dos projetos para a conclusão da obra.

“Essa descentralização de crédito é uma vitória para a saúde pública de nosso Distrito Federal. A reforma da UBS 7 no Gama, uma obra tão necessária e aguardada, agora poderá ser concluída com o rigor e a eficiência que caracterizam o trabalho da Novacap”, disse o presidente da instituição, Fernando Leite.

Do total descentralizado, R$ 3.411.203,07 serão destinados à conclusão da obra, e o restante, R$ 340.203, será alocado para o pagamento de reajuste do contrato com a empresa terceirizada. A dissociação do crédito será implementada conforme a disponibilidade orçamentária e cronograma de desembolso do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF).

Para a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, a reforma da unidade, uma das maiores da rede, atende a um apelo antigo dos moradores locais e traz mais conforto no atendimento à população. “A reforma do prédio vem ao encontro de toda a necessidade de ampliação de acesso para a população dessa região administrativa, uma área estratégica. É uma UBS tipo 2, que vai comportar mais de cinco equipes estratégicas da Saúde da Família e que vai poder assistir todas essas quadras que ficam próximas à UBS, que a população estava à espera há tantos anos dessa adequação”, ressaltou.

Com informações da Agência Brasília