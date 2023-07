Garis do DF disputam primeiro lugar em concurso de beleza neste domingo

O Concurso Miss e Mister Gari DF 2023 terá grande final na noite de domingo e conta com 45 finalistas

Carisma e simpatia estarão em jogo no próximo domingo (16). O Concurso Miss e Mister Gari DF 2023, que elege os garis mais belos do Distrito Federal chegou em sua 7° edição este ano, e a grande final do concurso, que conta com 45 finalistas, está marcada para esse fim de semana. A partir das 18h, no evento Hair Brasília, no Pavilhão do Parque da Cidade, os participantes terão que conquistar os olhares da banca julgadora.

“Este é um projeto de inclusão e de quebra de preconceitos, que busca valorizar e trabalhar a questão do gari na nossa sociedade”, conta a idealizadora do concurso, Maria de Fátima Dias, fiscal de varrição. Criado em 2015, o projeto, de acordo com ela, é importante para resgatar a autoestima dos garis, bem como chamar a atenção das pessoas para a inclusão social e a superação do preconceito.

Nesta edição, o Miss e Mister Gari DF terá 30 mulheres e 15 homens. Estes, responsáveis pela limpeza da cidade, terão a oportunidade de mostrar toda sua beleza, carisma e simpatia no palco para centenas de brasilienses. “Será uma noite memorável”, afirma Maria de Fátima. A primeira edição do concurso foi realizada em Ceilândia, e teve a participação de 12 candidatas. Desta vez, o evento teve a inscrição de mais de 600 pessoas. “Tive essa ideia para trabalhar o preconceito. Hoje, o foco são as mulheres. Quero ajudá-las com a autoestima”, relata a idealizadora. “Já tive relatos de trabalhadoras que conseguiram vencer a depressão por causa desse trabalho”, concluiu Maria.

Para o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU-DF), Sílvio Vieira, essa é mais uma oportunidade de valorizar os garis. “O Governo do Distrito Federal trabalha para valorizar esses profissionais que cuidam das nossas cidades, para deixá-las mais bonitas e mais saudáveis. Esse concurso é uma grande homenagem aos profissionais da limpeza que merecem respeito e valorização pelo trabalho que fazem”, declarou Sílvio.

Na manhã desta quinta-feira (13), os 45 finalistas escolheram o traje de gala para a etapa final. A expectativa era grande diante dos inúmeros vestidos e da aproximação da data final do concurso. “É a primeira vez que participo. Hoje, provando o vestido, a ficha caiu e o nervosismo bateu”, afirma Tatiane Nogueira, uma das candidatas. Todas as roupas que serão usadas pelos modelos foram oferecidas de forma voluntária por uma loja de noivas em Ceilândia.

Almejando mais uma vitória, Natália Sousa, de 29 anos, conta que se inscreveu no projeto para buscar a auto valorização. “Sofremos muito preconceito. Já participei em 2017, fiquei em segundo lugar, e pra mim foi muito importante. Mudou minha vida e a forma como me enxergo”, comenta a finalista. “Este ano quero o primeiro lugar”, brinca a moradora de Ceilândia.

Aos 19 anos e trabalhando como gari a poucos meses, Kailane Sousa revela que escolheu um vestido dourado, do jeito que sempre sonhou. “É bem brilhoso, pois gosto de brilho. Tem decote, é bem sereia, do jeito que eu gosto. Estamos mostrando tudo que tem por baixo do uniforme. Não só o corpo, mas nossa personalidade”, relata, feliz. A jovem compartilha que o incentivo de participar do concurso veio da mãe, que também trabalha com limpeza das ruas. “É muito gratificante estar aqui por ela. Minha mãe já sofreu muito preconceito nessa profissão”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento é realizado por parceiros e voluntários e não tem nenhum cunho partidário, financeiro ou político. Ele conta com a realização do SLU, das empresas Valor Ambiental, Sustentare Saneamento e Suma Brasil, além de parceiros na área de eventos de beleza.

Este ano, o casal vencedor ganhará bolsas para faculdade, cursos profissionalizantes, tratamentos estéticos e compras de roupas e acessórios. “Estamos preocupados com a educação deles. Queremos vê-los crescerem dentro da empresa e na vida”, pontuou Maria de Fátima.

Serviço

O quê: Miss e Mister Gari Distrito Federal 2023

Quando: 16 de julho, a partir das 18h.

Onde: Hair Brasília – Pavilhão do Parque da Cidade.