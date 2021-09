Põe na Cesta permite compra de morangos direto do produtor

A plataforma de comercialização Põe na Cesta, criada pela Emater-DF em 2020, aproxima produtores rurais do Distrito Federal aos consumidores

A temporada dos morangos ainda não acabou e a procura pela fruta de miaor qualidade pode ser ainda mais fácil A plataforma de comercialização Põe na Cesta, criada pela Emater-DF em 2020, aproxima produtores rurais do Distrito Federal aos consumidores, pessoas físicas ou jurídicas.

Neste período de safra do morango, por exemplo, é possível contatar agricultores cadastrados no site para encomendar a fruta. Preços e formas de entrega são tratados diretamente pelo consumidor com o produtor.

A proposta da página é fazer com que os consumidores possam achar produtores ou produtos e comprar diretamente de quem cultiva a terra ou cria animais, sem intermediários.

Para acessar a plataforma, não é necessário baixar um aplicativo. Basta acessar o endereço https://dfrural.emater.df.gov.br/poenacesta/ em qualquer navegador de internet. A plataforma se adapta aos diferentes tipos de tela, de computadores, tablets e smartphones.

A intenção da plataforma é auxiliar o agricultor no escoamento de sua produção, utilizando a tecnologia para facilitar o processo.

Veja no vídeo abaixo como funciona o Põe na Cesta: