Mulher quebra vidro de bilheteria do Metrô-DF em Taguatinga

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a senhora não usava máscara e passou a catraca da estação sem pagar pelo bilhete

Na manhã desta sexta-feira (10), uma idosa foi presa após quebrar o vidro de uma bilheteria do Metrô-DF, na estação Praça do Relógio, em Taguatinga.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a senhora não usava máscara e passou a catraca da estação sem pagar pelo bilhete. Ela foi advertida por funcionários do metrô, se revoltou e xingou os servidores.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF) informou que a idosa atirou uma pedra contra o vidro da bilheteria.

A mulher foi encaminhada para a 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro.