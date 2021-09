Ibaneis entrega certificados dos alunos do Renova DF

“Esse programa é duradouro. Tem que ser inscrito para ganhar prêmio internacional”, disse Ibaneis Rocha sobre o programa social

Na manhã desta sexta-feira (10), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da formatura dos alunos do programa Renova DF de Samambaia e Ceilândia. O programa capacita pessoas desempregadas para atuarem em áreas da construção civil. O evento aconteceu no Ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte. “Na retomada da economia pós pandemia, é a construção civil que mais cresce […] pedimos para as empresas que hoje estão construindo para contratar vocês”, destacou Ibaneis.

“Esse programa é duradouro. Tem que ser inscrito para ganhar prêmio internacional. Traz o lado social, do emprego, da formação profissional, que ninguém tira dos alunos”, afirmou o governador do DF. Considerado o maior programa de capacitação social do país, de acordo com o secretário de Trabalho do DF, Thales Mendes, o Renova DF tem ambições de se espalhar pelo Brasil. “Se o governo federal olhasse para cá, tenho certeza que o programa estaria várias unidades federativas”, disse.

O programa do Governo do Distrito Federal (GDF) capacita pessoas desempregadas para atuarem em áreas da construção civil. Para participar do Renova-DF é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro em situação regular no país, que esteja desempregado em busca de nova qualificação ou requalificação na área; maior de 18 anos; comprovar a situação de desemprego e que mora na capital.

Vale lembrar que 5% das vagas são destinadas para presos em regime semiaberto e aberto. Os selecionados recebem um salário mínimo e auxílio-transporte, seguro contra acidentes pessoais e certificado, – se tiver frequência igual ou superior a 80%. “Resolvi fazer para poder ter um salário e ainda aprender”, disse a aluna Yasmin Oliveira, de 19 anos

“É um dos maiores programas de inclusão social e produtiva do Brasil. Os dados preliminares mostram uma economia de mais de 50% do valor que seria pago a empresas privadas para realizarem os serviços”, afirmou o secretário.

Presente da cerimônia, o Deputado Distrital, Robério Negreiros (PSD), disse que o programa vai receber mais emendas para mais capacitações “Destinamos mais 15 milhões de reais do que economizamos para colocar mais 1500 alunos na nova etapa […] Não estamos dando esmolas pra ninguém, estamos dando capacitação e dignidade”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE