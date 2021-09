Advogada atropelada no Lago Sul abre os olhos na UTI

No dia 25 de agosto, uma briga de trânsito terminou em atropelamento na QI 19 do Lago Sul. O advogado, de 37 anos perseguiu a servidora, também advogada, até a casa dela e a atropelou na frente da filha dela

Na tarde de quinta-feira (10), a servidora pública Tatiana Matsunaga, de 40 anos, abriu os olhos pela primeira vez depois de ser atropelada pelo advogado Paulo Ricardo Milhomem. De acordo com o pai dela, Sérgio Machado, a filha segue em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Brasília.

No dia 25 de agosto, uma briga de trânsito terminou em atropelamento na QI 19 do Lago Sul. O advogado, de 37 anos perseguiu a servidora, também advogada, até a casa dela e a atropelou na frente da filha dela, uma criança de 8 anos.

Após ser atingida, Tatiana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo. Ela passou por diversas cirurgias.

Ainda de acordo com o pai de Tatiana, a servidora não consegue conversar com as pessoas por conta de cirurgias na cabeça e uma traqueostomia. O familiar reconhece que o discreto avanço da filha e agora aguarda pela recuperação total.

O advogado se apresentou à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) depois de atropelar a colega de profissão. A defesa de Paulo Ricardo alega que ele desejava apenas sair da rua. As câmeras de segurança, no entanto, detalham o atropelamento

Em nota, a OAB-DF disse que o caso “choca a sociedade e a advocacia, pela brutalidade, pela motivação e pelo fato de ser um advogado o autor do crime”. A entidade também se colocou à disposição da família de Tatiana Matsunaga e desejou pronta recuperação