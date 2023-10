Semana do Produtor Rural de Sobradinho começa neste sábado (21)

Programação tem início com o Dia Especial de Silagem de Milho; atividades vão até o dia 29 para atender as demandas dos produtores da região

A partir deste sábado (21), a região de Sobradinho vai receber a Semana do Produtor Rural, promovida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF). A programação vai até o dia 29 e terá início com o Dia Especial de Silagem de Milho, tema que busca atender a demanda de criadores de bovinos e equinos da região por alimentação adequada para os animais na época de seca.

“A escolha de todas as metodologias e temas abordados na Semana do Produtor Rural foi feita de acordo com as demandas das comunidades e das necessidades que os produtores rurais da região passaram para a gente no dia a dia”, afirmou a gerente do escritório de Sobradinho da Emater-DF, Clarissa Campos.

Uma demanda crescente na região é a produção de cafés especiais. De olho nessa produção, a Emater-DF preparou uma reunião técnica de cafeicultura com o tema Parâmetros para obtenção de um café de qualidade e degustação, no dia 25, no Lago Oeste. Outra oportunidade que está ganhando espaço na região é a Rota da Fruticultura, que também será contemplada na semana de atividades, com reuniões técnicas sobre mirtilo e açaí.

Outra importante ação é o Dia de Saúde do Trabalhador Rural, que já é uma atividade tradicional. “A gente faz essa dinamização, traz esses produtores para fazerem exames de glicemia, toxicológico, de pressão, entre outros”, explica Clarissa Campos. No Dia de Saúde também há campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos, além de palestras de conscientização sobre os cuidados com o uso desses insumos.

A semana traz uma excursão a uma propriedade de produção orgânica em Planaltina para discussão sobre normas de produção orgânica para novas organizações participativas de avaliação da conformidade orgânica (Opacs).

O encerramento da semana de atividades será no dia 29, com uma edição especial da Feira do Padre, no Setor Comercial Central de Sobradinho. O objetivo é mostrar tudo o que é produzido na região – flores, hortaliças e produtos de agroindústrias. Além da comercialização dos produtos rurais, a edição especial contará com atividades culturais, música e participação de parceiros com ações voltadas para o Outubro Rosa, mês de conscientização para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Confira a programação completa da Semana do Produtor Rural de Sobradinho:

