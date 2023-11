PMDF prende quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas no Sol Nascente

A ação policial foi desencadeada após a Patrulha Móvel do Batalhão de Choque (Patamo) observar um grupo em fuga em direção a uma casa conhecida por atividades relacionadas ao tráfico de drogas

No final da tarde deste domingo (19), uma operação bem-sucedida realizada pela equipe do Patamo/BPchoque resultou na detenção de quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, em uma residência localizada na Quadra 05 do Sol Nascente.

Ao desembarcar na chácara 150, os policiais flagraram dois suspeitos tentando escapar pulando para uma casa vizinha pelo telhado. Contudo, diante da presença policial, os indivíduos desistiram da fuga e foram prontamente detidos. Durante a busca na residência, os policiais encontraram dois tabletes de crack, oito de maconha e porções fracionadas destinadas à comercialização.

Um dos suspeitos detidos portava uma quantia considerável de dinheiro em espécie, totalizando R$ 1.400,00. Na cozinha da residência, os agentes do Patamo descobriram mais drogas, incluindo maconha, crack e cocaína, armazenadas em uma mochila e um galão. Ambos os suspeitos assumiram a posse da substância ilícita.

Além das drogas, uma pistola calibre 9mm com cinco munições no carregador foi encontrada no telhado da casa. Uma das detidas afirmou ter adquirido a arma na “feira do rolo” em Ceilândia. Durante a busca no quarto dessa suspeita, os policiais localizaram 17 munições adicionais de 9mm. Na garagem, foram descobertas mais 14 munições de calibre .40.