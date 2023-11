Desfile Beleza Negra celebra o mês da consciência negra na CLDF

O evento é fixo no calendário cultural de Brasília desde 2018, e é organizado pela produtora de moda Dai Schmidt

Esta semana, em celebração do Mês da Consciência Negra, Brasília receberá o Desfile Beleza Negra (DBN), na Câmara Legislativa dos Deputados, dia 24 de novembro. O evento é fixo no calendário cultural de Brasília desde 2018, e é organizado pela produtora de moda Dai Schmidt. A 18a edição do desfile tem como novidade, a parceria com o ator Jorge Guerreiro, como novo diretor do projeto.

Segundo Dai, que além de produtora de moda, é psicóloga, o projeto Desfile Beleza Negra levanta uma bandeira, não é só um evento de moda, mas tem o objetivo de inserir a pessoa negra no mercado de trabalho. O desfile acontece desde 2012, e visa combater o racismo, e trabalhar a autoestima da população negra. Nesta semana também é celebrado o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. O marco faz referência a data da morte de Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, que é símbolo da resistência negra. Em Brasília, a data não é considerada um feriado, e para os servidores do Governo do DF, será ponto facultativo. Uma das pautas que o Desfile Beleza Negra trabalha, é para que esse dia seja considerado feriado em Brasília. “Quando se torna feriado, isso ajuda na conscientização”, frisa.

A passarela do desfile, será a CLDF, com trinta modelos negros, produção negra, e maquiadores negros. Dai reforça que toda a equipe de produção, incluindo a equipe do Instituto OMNI, que também está realizando o projeto, também são pessoas negras envolvidas. “A gente é muito discriminado perante a nossa cor. Então o projeto quer chamar atenção das autoridades para as questões raciais”. Ela afirma que realiza esse evento para promover a beleza negra, ressaltar a cultura e mostrar que a população negra pode ocupar o espaço que quiser.

A produtora do DBN aponta que Brasília está em primeiro lugar, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em casos de racismo. “E não se vê muita campanha de conscientização para essas questões raciais aqui em Brasília. A gente vê muita matéria sobre racismo, mas não vê campanhas, ou eventos para conscientizar as pessoas sobre essas questões raciais”, considera.

Ela explica que o projeto também está vindo com essa novidade, que é inserir um diretor de renome, que também é ator. “Ele é sócio do projeto de beleza negra, para levantar essa bandeira sobre a masculinidade preta, e fortalecer a nossa luta, as nossas ideias”. Ela acredita que precisa ser discutida a pressão sofrida pelos homens negros na sociedade, e porque tem muito homem negro sendo morto. Além disso, com Jorge Guerreiro na diretoria do projeto, a ideia é que o desfile seja expandido para outras cidades, como Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Jorge Guerreiro conta para o Jornal de Brasília , que se envolveu com o desfile a partir do primeiro contato que teve com a Dai, quando estava gravando a série Justiça 2, que estreia em 2024. “A partir do momento que ela me conta do projeto, com essa pegada racial, ela me traz uma proposta de trazer a parte da masculinidade”. E para ele, diante do que ele entende do que é ser negro no Brasil, foi como um chamado. “E em Brasília propriamente dita, que aparentemente a gente fala bastante isso, mas a capital é o coração do Brasil”.

Como ator e produtor, ele vê a moda como uma linguagem da arte. Uma maneira diferente de interpretar, de passar uma mensagem. “ É só uma outra forma de fazer arte”. A expectativa dele para o evento é muito grande. “A gente espera muita gente vindo no evento”. Ele espera, que de alguma forma, a ação possa trazer algum impacto, que já tem feito ao longo das edições anteriores. Ele lembra que em Brasília o dia 20 ainda não é considerado um feriado, mas que está sendo proposta uma lei para que seja um feriado a nível nacional. “Mostra o impacto que, de alguma forma, o desfile tem feito. A gente está muito tranquilo, porque a gente ambiciona um impacto muito grande”. Para ele, o desfile já é um marco em Brasília, e vai crescer ainda mais.

O DNB conta com o apoio da doutora Jane (MDB), como mulher negra, primeira mulher negra deputada distrital. A deputada acredita que o Desfile Beleza Negra traz mais uma oportunidade de debate sobre o tema do mês da Consciência Negra. “Levanta a discussão sobre mais espaços para os negros, empregabilidade, especialmente na área da moda”, enfatiza. Ela conhece o evento desde as primeiras edições e já participou do desfile. “É uma iniciativa que apoio com muito orgulho”. Ela acrescenta que a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai receber o desfile no Foyer do Espelho D’água, e reforça a importância de levar o tema para ‘a casa do povo’.

No desfile do dia 24, os modelos vão vestir peças das coleções da Estilo África, do Senegal e Girodrigues Store. E além de contar com o apoio da CLDF, o desfile conta com a 3M Casting.

18ª edição do Desfile Beleza Negra

Câmara Legislativa de Brasília

24 de novembro, às 19h

Entrada franca