Escola Sonho de Criança: Educação e Valores em Harmonia

Na escola Sonho de Criança, o aprendizado vai além dos livros: uma educação que prepara para a vida

Localizada no Guará, em Brasília-DF, a Escola Sonho de Criança se destaca no cenário educacional com sua abordagem integral e valores sólidos. Atendendo desde o berçário até o Jardim II, esta instituição se compromete a oferecer uma educação que vai além do convencional, formando alunos em todos os aspectos de seu desenvolvimento.

Fundamentada em valores cristãos, a escola se empenha em incutir princípios de amor, respeito e solidariedade. Esses valores são considerados essenciais para o crescimento completo dos alunos, preparando-os não somente para desafios acadêmicos, mas também para uma vida em comunidade. A Escola Sonho de Criança acredita que a formação moral e espiritual é tão vital quanto ao ensino acadêmico.

Destacando-se ainda mais, para 2024 a instituição estará em parceria com o “Programa Pleno”, voltado para a educação socioemocional. Este programa é cuidadosamente voltado às necessidades e interesses individuais dos estudantes, respeitando suas diferentes fases de desenvolvimento. Ele também se estende para incluir educadores, famílias e outros membros da comunidade escolar, promovendo o bem-estar emocional e social de todos os envolvidos.

Com matrículas abertas para 2024, a Escola Sonho de Criança representa um modelo de educação que equilibra excelência acadêmica e desenvolvimento humano. Comprometida com a formação de indivíduos íntegros, a escola se mantém como um exemplo de como educar para a vida, formando seus alunos não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para serem cidadãos empáticos e resilientes em um mundo em constante transformação.