Rodoviários aceitam acordo e não haverá indicativo de paralisação

As empresas de ônibus do Distrito Federal e os rodoviários chegaram a um acordo neste domingo (19). Após reunião da assembleia, a categoria aceitou a proposta de reajuste salarial de 6,5%. Além disso, entre os termos do acordo, foi proposto reajuste de 8% no ticket alimentação, e de 5,33% no plano de saúde. Com isso, a classe também suspendeu qualquer indício de greve.

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários do DF, afirma que com a decisão, a campanha salarial chega ao fim, e assim também acaba a ameaça de paralisação motivada pela busca de acordo coletivo. O sindicato salienta que não há nenhum movimento paredista programado para o futuro próximo. A proposta também garante para os rodoviários, um reajuste de 10% na cesta básica, o pagamento retroativo do reajuste de setembro e outubro em 3 parcelas, e o abono do dia de greve, com reposição aos trabalhadores.

Embora a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF não faça parte da negociação, a pasta informou que o Ministério Público do Trabalho intermediou as reuniões. A pasta acompanhou os acordos entre as operadoras e os rodoviários, desde o início da campanha salarial da categoria, com interlocuções para evitar uma greve que seria prejudicial aos usuários do transporte público coletivo. Com o fim do movimento grevista, o transporte público coletivo do DF irá funcionar normalmente nesta segunda (20), com operação com início às 5h30 até às 23h30.