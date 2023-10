PMDF controla incêndio em veículo em Taguatinga

O incêndio já havia se espalhado por todo o compartimento do motor do veículo

Na noite da última terça-feira (17), uma ação rápida da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Taguatinga, evitou uma tragédia quando um veículo pegou fogo em pleno semáforo. Por volta das 21 horas, uma equipe de policiais do Patamo patrulhava a região quando foi alertada por populares sobre um veículo em chamas nas proximidades.

Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local indicado e encontraram o veículo em chamas, com os ocupantes tentando desesperadamente controlar o fogo, sem sucesso. O incêndio já estava tomando grandes proporções quando a equipe chegou. Os policiais solicitaram apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas diante da urgência da situação, decidiram agir rapidamente.

Após isolar a área para garantir a segurança, os policiais tentaram abater as chamas usando o extintor da viatura, mas a intensidade do incêndio superou os recursos disponíveis. Os policiais procuraram ajuda nos comércios próximos e conseguiram encontrar um extintor adicional.

A equipe da Polícia Militar conseguiu controlar o incêndio, que já havia se espalhado por todo o compartimento do motor do veículo. Após garantir que não havia mais riscos para o proprietário do veículo, o carro danificado foi retirado da via.