Bombeiros recebem equipamentos de academia e van consultório

A entrega solene de condicionamento físico foi feita no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Cecaf) nesta quarta-feira (18). A corporação recebeu, além de uma van consultório, uma mesa flexora, um aparelho elíptico, quatro bicicletas ergométricas verticais, 35 esteiras ergométricas e 13 simuladores de escada.

Os equipamentos foram distribuídos para 32 quartéis, com um investimento de R$ 1.183.696,97 na aquisição dos aparelhos para a melhoria do condicionamento físico dos Bombeiros Militares. A Van Consultório foi adquirida por R$ 652.884,75. Os recursos são do eixo “Valorização dos Profissionais de Segurança Pública”, do Fundo Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

Os bombeiros foram a primeira força contemplada com o benefício. Os equipamentos de academia serão recebidos por todas as forças de segurança pública do DF, que englobam a Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil e o Departamento de Trânsito (Detran). No total, é um montante de mais de R$ 4 milhões em investimento na qualidade de vida dos agentes.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o condicionamento físico é um requisito básico para os profissionais de segurança pública, que necessitam de uma estrutura adequada de equipamentos.

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

“Investir nesse tipo de equipamento é dar aos nossos policiais e bombeiros boas condições para treinar e, com boas condições de saúde, eles vão ter melhores condições de atender a sociedade, que os demanda com muita frequência e energia. Fico feliz de dar nossa contribuição através da Secretaria de Segurança Pública, reconhecendo a ajuda do governo federal, com os recursos do Fundo Constitucional que vieram de uma maneira muito justa e útil”, declarou o secretário.

A comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Mônica Miranda, pontua que os demais materiais foram disponibilizados nos quartéis mais distantes, onde há militares que não podem estar presentes no centro pela distância e ocupação do dia a dia na profissão.

Além disso, ela destaca que os equipamentos na academia tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos militares e incentivar hábitos saudáveis, não só no trabalho, mas também na vida pessoal e familiar.

“Nós levamos um pouco do Cecaf para as unidades operacionais, para que eles também possam usufruir desse incremento. Nós temos hoje muita técnica e tecnologia, mas a gente tem uma parte ainda que tem que ter uma compleição física. E esses equipamentos vão ajudar sobremaneira, além dos que estão ingressando agora, mas também que esse bom condicionamento se mantenha. Não tenho dúvidas”, afirma a comandante do CBMDF.

Programa Saúde nos Quartéis

A van de atendimento móvel faz parte do programa Saúde nos Quartéis, da Diretoria de Saúde do CBMDF. O automóvel possui um consultório médico completo e vai até os bombeiros, onde eles estiverem. A viatura é específica para o programa e faz a avaliação preventiva dos quadros de saúde dos militares, reunindo profissionais de todas as partes compostas pela diretoria de saúde do bombeiro, como centros de assistência psicológica, capacitação física, clínica médica e odontologia.

O objetivo da Van Consultório é avançar as unidades médicas até os quartéis com a promoção de qualidade de vida, identificar morbidades e permitir uma abordagem preventiva e terapêutica, reduzindo desta forma a incapacidade laboral e promovendo hábitos de vida saudáveis para o militar.

Segundo a diretora de Saúde do CBMDF, coronel Cristianne Antunes, o automóvel fica uma semana no quartel, faz o check-up dos militares e os casos que necessitam de intervenção imediata são encaminhados. Além de ofertar palestras, os profissionais conversam sobre temas importantes de prevenção à saúde, como nutrição e fisioterapia.

“Às vezes, o bombeiro está naquela rotina de trabalhos, de salvar vidas, e se esquece. E a gente precisa que eles estejam bem para fazer um bom serviço para a população. Então, essa viatura foi muito importante para esse projeto, porque ela dá a mobilidade para visitar todas as unidades do CBMDF”, ressalta a coronel.

O programa Saúde nos Quartéis dura quatro meses, contando com o retorno de exames. Segundo o CBMDF, os resultados têm sido positivos, com melhora dos níveis pressóricos e de glicose, diminuição de peso e mudanças de estilo de vida dos militares.

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília