DF tem 264 oportunidades de emprego abertas

Em busca de um emprego? As agências do trabalhador estão com 264 oportunidades no Distrito Federal, com salários de R$ 1.320 a R$ 5 mil, mais benefícios. Dos cargos desta quinta-feira (19), nove profissões não exigem nível de escolaridade do candidato.

As dez vagas para serralheiro, na Estrutural, pagam R$ 5 mil aos funcionários, maior gratificação do dia. Há, ainda, na região, cinco oportunidades para ajudante de serralheiro ganhar R$ 1.320. Em Samambaia, são 15 chances para alimentador de linha de produção e 15 para soldador, para receber R$ 1.477 e R$ 2.065.

No Plano Piloto, há emprego para monitor de transporte (1) e serigrafista (1). No Itapoã, caseiro ganha R$ 1.320. Profissionais com experiência, podem se candidatar às vagas para marceneiro (5), motorista entregador (6) e pizzaiolo (1). Os salários variam de R$ 1.652,60 a R$ 2.500 e são para atuar em Ceilândia, Vila Planalto e Águas Claras.

Para pessoa com deficiência são 36 oportunidades. Na Asa Sul, são três vagas para fisioterapeuta receber R$ 4.600. O cargo exige graduação em fisioterapia. Técnico de enfermagem pode concorrer a um das três vagas para a área.

Também para PcD estão contratando: auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (9), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (3), camareira de hotel (3), carpinteiro (1), copeiro (5), recepcionista de hospital (3), pedreiro (2) e servente de obras (1). Os pagamentos variam de R$ 1.415 a R$ 2.300.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília