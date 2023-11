PMDF apreende arma de fogo após homem ser baleado em Arniqueira

Todos os artefatos apreendidos foram encaminhados para a 21ª Delegacia de Polícia

Na tarde da última quarta-feira (8), por volta das 15h, o Grupo Tático Operacional (GTOP-37) do Batalhão de Águas Claras, da Polícia Militar do Distrito Federal, realizou a apreensão de duas armas de fogo e várias munições de diferentes calibres em Arniqueira. A ação foi desencadeada após um chamado ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um indivíduo que alegou ter sido vítima de um disparo de arma de fogo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o cidadão já havia sido socorrido e levado ao Hospital de Base. Sua companheira confirmou a versão inicial do incidente. No entanto, após uma revisão das imagens das câmeras de segurança do local, ficou claro que o ferimento foi resultado de uma autolesão causada por um disparo de arma de fogo.

Durante a operação, os policiais encontraram e apreenderam duas armas de fogo. Uma delas era uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, contendo 13 munições intactas e uma deflagrada. A outra arma era uma espingarda calibre 12, acompanhada por 10 munições intactas e ainda 15 munições de calibre 38.