PMDF prende homem com 11kg de maconha durante abordagem na rodoviária de Sobradinho

O suspeito estava a bordo de um ônibus que havia saído de São Paulo com destino à cidade de Mossoró (RN)

Na noite desta quarta-feira (8), por volta das 20h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tráfico interestadual de drogas durante uma abordagem na rodoviária de Sobradinho. O suspeito estava a bordo de um ônibus que havia saído de São Paulo com destino à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A prisão foi efetuada pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33), que notaram o comportamento nervoso do passageiro durante a abordagem. Após uma busca na bagagem do suspeito, os policiais encontraram 11kg de maconha, divididos em 12 barras, e 1kg de cocaína, fracionada em 997 papelotes.

O indivíduo foi imediatamente detido e conduzido à 13ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi registrado.