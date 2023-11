Começa nessa quinta-feira o bazar natalino do Grêmio Atualpa

Instituição decidiu antecipar o evento para novembro para evitar que a atividade ocorresse no mesmo período de outras organizações espíritas brasilienses

Começa nesta quinta-feira (9) e encerra no próximo domingo (12), o bazar Natalino do Grêmio Espirita Atualpa Barbosa Lima. Neste ano, a instituição decidiu antecipar o evento para novembro para evitar que a atividade ocorresse no mesmo período de outras organizações espíritas brasilienses.

Os trabalhos para confeccionar os produtos que serão comercializados foram feitos carinhosamente por voluntárias que se dedicam à área social ao longo de todo ano, destacam os dirigentes do grêmio.

O Grêmio Atualpa esforça-se para garantir a presença de bom público a fim de recuperar a frequência que o evento tinha antes da Pandemia da Covid-19, explica a vice presidente da instituição, Lenira Pereira Viana.

Portanto, este é o terceiro ano consecutivo que está sendo promovido o bazar após a crise sanitária da Covid-19.

“Queremos oferecer coisas boas por um preço acessível. Este é um momento de arrecadar recursos para a casa, mas não se resume a isso, temos também uma missão social”, explica Lenira Viana.

A vice-presidente complementa afirmando que não há dinheiro que pague a vontade de ajudar, a fim de frisar a concepção fraterna de que está revestido o ideal do bazar natalino.

Serviço

Bazar Natalino do Grêmio Atualpa

Local: Av. L2 Sul – SGAS 610 Bloco D – Plano Piloto – Asa Sul – Brasília-DF.

Contato: (61) 3443-2000

Horário 10h as 21h (No domingo o encerramento é às 18h)

De 9 a 12 de novembro de 2023