PMDF prende foragido da Justiça na Asa Norte

Os policiais descobriram durante abordagem, ao entrar no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões

Um fugitivo da justiça foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após uma abordagem de rotina no KM 11 da DF 003, próximo à Água Mineral, na região da Asa Norte. A prisão aconteceu após policiais militares da unidade Tático Operacional Rodoviário (TOR) observarem três indivíduos, dois homens e uma mulher, agindo de maneira suspeita dentro de um VW Gol. Após uma revista, nenhum item ilícito foi encontrado com os abordados.

Falso intermediador da OLX: vítimas do golpe deverão dividir o prejuízo da negociação

No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o motorista, relacionado a crimes de tráfico de drogas, furto e receptação.