PMDF apreende adolescente suspeito de participar de roubo em Aguas Claras

Um homem foi amarrado, agredido e obrigado a falar a senha do celular para os suspeitos

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de participar de um roubo na madrugada desta quinta-feira (16), em Águas Claras.



A vítima estava em um bar na QS 5 do Areal quando foi abordado por dois assaltantes. A dupla levou o homem para um lugar ermo nas proximidades e o amarraram. Eles queriam que a vítima informasse a senha do celular para fazer um PIX.



Após ser agredido, a vítima informou a senha. Como o aparelho estava descarregado, um dos assaltantes saiu com o aparelho para carrega-lo. A vítima conseguiu se desamarrar e fugir.

Em seguida, a polícia foi acionada e pegou as características dos autores do crime. Após um breve patrulhamento, o adolescente que participou do crime foi encontrado nas proximidades do bar onde a vítima foi abordada.

Com o menor infrator foi encontrado pertences da vítima, mas o celular havia ficado com o outro assaltante.



O detido foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2) para registro da ocorrência.