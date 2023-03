Fábrica de gelo é flagrada roubando energia

Reincidente no crime, proprietário foi detido. Energia recuperada equivale ao consumo de aproximadamente 3,5 mil residências por um mês

Em mais uma operação para combater o furto de energia, a Neoenergia Brasília, com ajuda da 20ª Delegacia de Polícia, flagrou uma grande fábrica de gelo desviando energia. O local é reincidente na prática do crime.

Localizada no Gama, o estabelecimento furtou 592.054kWh, total equivalente ao consumo de aproximadamente 3,5 mil residências por um mês. Toda a energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo. As irregularidades foram retiradas, o estabelecimento regularizado e o proprietário detido e encaminhado à delegacia para que responda em âmbito criminal.

A última autuação aconteceu em 2022, quando irregularidades na medição consumida e aferida pelos medidores de energia foram constatadas pela primeira vez. Na ocasião, o sistema foi regularizado, mas mais uma vez a fábrica voltou a apresentar faturas com valores inferiores ao consumo real.

“É importante destacar que essa fábrica de gelo era reincidente em realizar irregularidade na ligação. Assim, a parceria com a Polícia Civil foi fundamental para que conseguíssemos flagrar esses furtos de energia”, disse Luiz Paulo Marinho, gerente de Proteção da Receita da Neoenergia. “As fiscalizações vão seguir diariamente, e novas operações para combater o furto de energia elétrica serão realizadas em todo o Distrito Federal”, finalizou ele.

Os alvos foram mapeados após análise do centro de inteligência da distribuidora e de fiscalizações em campo. Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utiliza softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo, como também histórico e perfil de consumo da energia de cada atividade. Esses processos permitem uma maior assertividade das operações de combate ao furto de energia.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão.

Segurança

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população que frequenta esses estabelecimentos. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Denúncia

A Neoenergia reforça que o apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas de forma anônima a partir dos canais de atendimento, por meio do telefone 116 ou presencialmente em uma das lojas de atendimento.