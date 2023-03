Polícia localiza carro furtado em 2022 no Riacho Fundo I

Os suspeitos fugiram em uma região de matagal e o veículo foi recuperado pelos policiais

Policiais militares do Batalhão de Choque localizaram veículo furtado às 0h30 desta madrugada de quinta-feira (16), no Riacho Fundo I.



A equipe teve informações que o veículo furtado, VW Virtus, circulava via EPNB.



Quando os policiais se aproximou do local, o motorista do veículo avistou a viatura e tentou fugir, foi realizado o acompanhamento policial até a altura do Fórum na QS-2, quando os 4 indivíduos que estavam dentro do veículo desembarcaram e correram para um matagal próximo.



Os suspeitos conseguiram fugir e o veículo que tinha sido furtado em setembro de 2022, foi conduzido para 29ª DP.