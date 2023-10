PMDF apreende 37 tabletes de maconha no Riacho Fundo II

Dois homens foram presos durante a ação policial

Na noite desta terça-feira (10), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 48) realizaram uma operação bem-sucedida no Riacho Fundo II, resultando na apreensão de 37 tabletes de maconha.

A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu informações sobre um veículo suspeito circulando pela QN 7C. Por volta das 18h50, os policiais localizaram o veículo suspeito no conjunto 8 do Riacho Fundo II. Durante a abordagem, os policiais do Gtop 48 descobriram 37 tabletes de maconha dentro do automóvel.

Ao verificar a identificação do veículo, os policiais constataram que o carro havia sido furtado em abril deste ano. Diante das evidências, os dois ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia (DP). Na delegacia, eles foram autuados por tráfico de drogas e receptação, devido à posse do veículo roubado.