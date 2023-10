Aberto processo seletivo para mestrados acadêmico e profissional em saúde

Os editais divulgados são anuais, com chances para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) do DF e de outras esferas de governo

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) divulgou dois processos seletivos com vagas para mestrados acadêmico e profissional na instituição. As inscrições estarão abertas a partir desta quarta (11).

A oportunidade é para candidatos com curso de graduação na área de saúde ou afim, que tenham envolvimento em campos de atuação como Atenção à Saúde e Política, gestão e educação em saúde, ou ainda linhas de pesquisa em Qualidade da assistência à saúde da mulher, da criança e do adolescente e Qualidade da assistência à saúde do adulto e do idoso.

Os editais divulgados são anuais, com chances para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal e de outras esferas de governo, além de vagas abertas para toda comunidade. Com uma rigorosa lista de documentos a serem apresentados, a publicação enumera pré-requisitos como comprovação de vínculo de trabalho e familiaridade com o inglês.

“Os cursos têm o objetivo de qualificar e capacitar os profissionais para a assistência no SUS”, afirma o gerente de cursos de mestrado e doutorado da Escs, Levy Santana. Ele lembra que os interessados podem concorrer às vagas nas duas modalidades de mestrado, mas precisam optar por uma delas para se matricular.

Mestrado acadêmico

O edital com as informações sobre o mestrado acadêmico enumera quatro etapas pelas quais os candidatos devem passar para concorrer às 16 vagas ofertadas. Presencial, o curso conta com carga horária de 450 horas e exige, na primeira etapa, que é eliminatória, a análise e homologação dos documentos apresentados.

Aqueles que passarem à segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, serão avaliados quanto ao anteprojeto estabelecido no edital e sua viabilidade técnica pelo orientador proposto. Mais adiante, na terceira etapa, que também é classificatória e eliminatória, o anteprojeto será avaliado por uma banca examinadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta e última etapa, de caráter meramente classificatório, será feita a análise do formulário de pontuação de títulos e produção técnico-científica apresentado pelo candidato. As exigências descritas para cada etapa constam nos anexos do edital, que também possui o cronograma do processo seletivo.

Mestrado profissional

Os candidatos ao mestrado profissional vão concorrer a 18 vagas, divulgadas em edital composto por três etapas. O curso, com duração de 24 meses e aulas presenciais, tem como produto final a elaboração de um artigo científico e um produto técnico aplicável ao serviço.

Na primeira etapa, de caráter eliminatório, haverá avaliação e homologação de documentos apresentados pelos candidatos. Já na segunda etapa, classificatória e eliminatória, uma banca examinadora será responsável pela avaliação dos anteprojetos entregues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última etapa, classificatória, será feita a análise do formulário de pontuação de títulos e produção técnico-científica apresentado pelo candidato. Três quesitos compõem o formulário, e a nota máxima pode atingir 100 pontos.

Inscrição e cronograma

Os dois editais possuem o mesmo prazo para inscrição. Os candidatos podem se inscrever até o dia 18, no site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), e devem observar os prazos para confirmação, recurso e matrícula.

Após a divulgação dos resultados e homologação do processo seletivo, a data provável para matrícula dos convocados é 10 de novembro. Já o início das aulas está previsto para 16 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília