Condomínio no Grande Colorado tem regularização aprovada

O local ocupa uma área de cerca de 31.57 hectares e possui dois setores, o comercial e o residencial, com 625 unidades

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (11) o decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) com a aprovação do projeto urbanístico de regularização do condomínio Jardim Europa II, que fica no Setor Habitacional Grande Colorado, em Sobradinho 2.

Prestes a comemorar 26 anos, o condomínio foi criado em 12 de outubro de 1997. O local ocupa uma área de cerca de 31.57 hectares e possui dois setores, o comercial e o residencial, com 625 unidades.

Com o decreto assinado, começa a contar o prazo de até 180 dias para que o responsável particular dê entrada com o pedido de registro do imóvel em cartório. Os documentos ficam disponíveis no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), no prazo máximo de sete dias.