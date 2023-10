Esplanada interditada nesta quinta para a Festa de Nossa Senhora Aparecida

Forças de segurança vão atuar na celebração de Nossa Senhora Aparecida; estão previstos mudanças no tráfego e reforço do policiamento

Com a festa dedicada a Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), no gramado central próximo à Catedral Metropolitana, estão previstas alterações no trânsito e ações coordenadas para a segurança dos fiéis. O trânsito na Esplanada dos Ministérios estará interditado a partir das 6h de quinta-feira (12) e haverá reforço do efetivo na delegacia responsável pela região – a 5ª DP – e atuação dos bombeiros. A organização do trânsito ficará sob a responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF) e pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF). O evento tem previsão de início às 9h.

“A organização do evento prevê uma grande quantidade de fiéis na Esplanada dos Ministérios no próximo dia 12, portanto, nos reunimos com os órgãos envolvidos e buscamos as melhores estratégias para garantir a segurança dos participantes”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Arte: Divulgação/SSP-DF

Trânsito

A PMDF e o Departamento de Trânsito do DF (Detran) coordenarão o bloqueio de vias e o trânsito na região central. A partir das 6h de quinta-feira (12), será proibido o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios. O bloqueio será entre a L2 Sul e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar. A reabertura das vias será feita após a dispersão do público, mediante avaliação de cenário por parte das autoridades de trânsito.

Na quarta-feira (11), a partir das 14h, equipes do Detran-DF farão o fechamento da via de ligação S1/N1, localizada em frente à Catedral Metropolitana. O acesso ao estacionamento da Catedral será interditado no mesmo horário.

Já no dia 12, o bloqueio na via S1 ocorrerá na altura do acesso à via L2 Sul. O túnel de acesso à S1 próximo ao Palácio do Itamaraty também será fechado. O fluxo de veículos da L2 Sul, sentido Eixo Monumental, será desviado para o Buraco do Tatuí, que faz a ligação entre a L2 Sul e a L2 Norte.

A festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), no gramado central próximo à Catedral Metropolitana | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Na via N1 o bloqueio ocorrerá na altura do Bloco J até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). Os acessos à N1 – pela via Palácio Presidencial, L4 Norte e N2 – ficarão fechados. O acesso ao estacionamento da Catedral, pelo Túnel da Cúria, na via S2, será permitido apenas para veículos credenciados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o evento, as equipes do Detran-DF e da Polícia Militar estarão em pontos de bloqueio. Além disso, serão utilizados painéis eletrônicos para orientar os condutores. Agentes de trânsito estarão na alça leste da rodoviária, próxima ao Sesi Lab, auxiliando na travessia de pedestres. As equipes de fiscalização de trânsito atuarão nas proximidades do evento para garantir a segurança no trânsito e coibir infrações.

“É importante que todos estejam atentos, principalmente aqueles que chegarem pela Rodoviária. Nossos agentes farão o controle de pedestres, o que contribuirá para melhor fluidez do trânsito e segurança dos pedestres”, ressalta o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Clever de Farias.

O comandante do Batalhão de Trânsito da PMDF, tenente-coronel André Caldas, faz orientações quanto aos estacionamentos. “O público que se deslocar até o desfile com veículo poderá utilizar os estacionamentos dos anexos dos ministérios, dos setores de Autarquias, Bancário e Comercial. Os condutores deverão estacionar somente em locais permitidos, pois haverá fiscalização por parte dos órgãos de trânsito”.

O Eixão do Lazer funcionará normalmente, ou seja, estará fechado para veículos e liberado para circulação de pedestres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também atuará na prevenção de incêndios e contará com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público para uma resposta mais rápida em caso de necessidade.

O CBMDF recomenda, em caso de sol forte e temperaturas elevadas, o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. Também é aconselhável ingerir bastante água. Equipes da corporação estarão em diferentes pontos da Esplanada e poderão ser acionadas, além de viaturas para pronto atendimento a emergências pré-hospitalares, incêndio e salvamento e poderão ser acionadas, também, pelo 193.

Com informações da Agência Brasília