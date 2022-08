PCDF prende traficante conhecido como Lombard na Estrutural

O traficante foi preso ao tentar fugir quando avistou os policiais em outra ocorrência de roubo de celular.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (18), um homem de 24 anos, conhecido como Lombard, pela prática do crime de tráfico de drogas na região da Estrutural.

Ao averiguar uma distribuidora de bebidas em que se encontrava um aparelho de celular produto de roubo, policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) , se depararam com o traficante que reside em cima da distribuidora, no momento em que tentava fugir do local. O traficante tentou ainda, dispensar um tablete de maconha ao perceber a presença policial.

Os policiais adentraram o local e capturaram o traficante. Durante a revista no imóvel do jovem foram apreendidas pedras de maconha, dinheiro em espécie, balança de precisão, sementes de maconha, material para cortar e embalar a droga e uma maquininha de cartão de crédito.

O autuado foi encaminhado para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.