PCDF resgata dois cães em situação de maus tratos

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA) resgatou dois cães sem raça definida, na tarde desta segunda-feira (15-04). Os animais foram encontrados em situação de maus-tratos, no Setor QNP 24, Ceilândia/DF.



No momento do resgate os cães estavam em péssimas condições de higiene, no meio de fezes, vômitos, sem comida e água. Segundo denúncia anônima, recebida através do telefone 197 da PCDF, os cães estariam no interior da residência há 3 dias sem comida, sem água e latindo muito. Foram deixados no local pelo tutor que supostamente teria viajado.



Os animais foram resgatados por uma equipe de policiais e levados para a delegacia. Eles passarão por consulta veterinária e posteriormente serão colocados em um lar temporário até decisão judicial. O autor do abandono foi identificado e será indiciado em inquérito policial pela DRCA. Ele pode pegar pena de reclusão de 2 a 5 anos.