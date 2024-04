PMDF flagrou 306 motoristas dirigindo embriagados na última semana

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou um relatório da produtividade semanal da atuação corporações no trânsito do DF durante os dias 8 e 14 de abril e o número de autuações envolvendo motoristas chama bastante atenção.

306 condutores foram flagrados alcoolizados durante o período de sete dias. Além disso, um número alto de 1.273 motoristas foram autuados por uso do celular enquanto dirigiam.

986 pessoas, entre motoristas e passageiros, acabaram sendo registrados pelo o não uso do cinto de segurança, o que pode botar a segurança em risco e é caracterizado como multa, segundo o Detran-DF.

Uma estatística que salta os olhos também é o de condutores dirigindo sem ter a permissão, 116 foram parados por trafegarem sem possuir CNH. 13 foram notificados pelo transporte irregular de passageiros e apenas um foi parado por ter a placa do veículo violada ou falsificada.

Visando conscientizar as crianças, a Polícia Militar vem realizando campanhas e ações educativas e durante essa semana, 322 foram alcançadas.