Policial de folga prende homem furtando combustível de carros na Ceilândia 

Na manhã deste domingo (14), um policial militar de folga prendeu um homem por furto de combustível na, em Ceilândia.

O policial estava dormindo quando seus cães começaram a latir e permaneceram agitados por muito tempo.

Foi então que ele começou a observar as câmeras de segurança de sua residência e visualizou um veículo Fiat Uno manobrando e estacionando nas proximidades. No veículo, havia dois ocupantes, sendo que um deles desceu.

Em seguida, o policial saiu de bicicleta e viu que, na rua de cima, o homem estava debaixo de um veículo. Ele ficou observando, pois na região ocorrem muitos furtos de rodas e pneus de reserva. Foi observado que ele saiu com um galão, possivelmente contendo combustível furtado do veículo.

O policial então abordou os dois ocupantes do Uno, um deles já tinha passagens por homicídio, roubo e furto e assumiu que furtou combustível de um veículo nas proximidades.

Os indivíduos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia.

Vale ressaltar que este é o 16º flagrante que este policial, hoje aluno do curso de detecção de substâncias do Batalhão de Policiamento com Cães, realiza durante sua folga.