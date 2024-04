Operação Conjunta da PMDF resulta em apreensões e ações preventivas

No último sábado, as equipes do PATAMO, 26º BPM, 27 º BPM e 9º Batalhão de Polícia Militar, uniram forças em uma operação conjunta realizada em um evento na Avenida Contorno, Setor Oeste.

O evento, que contava com cerca de 400 pessoas, teve seu encerramento anunciado pelos organizadores por volta das 22h, devido a problemas técnicos, o que resultou em uma aglomeração significativa no local.

Durante a ação policial militar, foram registradas diversas ocorrências, destacando-se que foram ouvidos 52 menores de idade. Entre eles, um menor foi apreendido na posse de um celular com restrição, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado por uso e porte ilegal.

Destes, seis menores já possuíam passagens anteriores, relacionadas a crimes análogos a roubo, receptação, homicídio e tráfico de drogas.

A operação contou com o apoio da Vara da Infância e Juventude, reforçando o compromisso da Polícia Militar do Distrito Federal em garantir a segurança e proteção da comunidade, especialmente dos jovens.

A atuação conjunta das equipes resultou não apenas em ações preventivas, mas também na efetivação das medidas necessárias para coibir atividades ilícitas e garantir a ordem pública.