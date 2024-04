Tia suspeita de queimar sobrinha com água quente é presa em Samambaia

Alessandra Pereira da Silva, a mulher responsável por lançar uma panela de água quente sobre a cabeça de sua sobrinha de 14 anos, além de agredi-la fisicamente e verbalmente em Samambaia, no Distrito Federal, foi detida na tarde deste domingo (14).

Ela estava em fuga desde o dia do crime, em 3 de abril, quando teve sua prisão preventiva decretada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia.

No momento do ocorrido, Alessandra filmou toda a agressão. Após o ataque, a tia levou a adolescente até a Cidade Ocidental, no Entorno do DF, onde o Conselho Tutelar local prestou auxílio à vítima.