PCDF reprime tráfico de drogas no Distrito Federal

A PCDF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas residências de integrantes de uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas

Na madrugada desta quinta-feira, 04, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 10ª DP, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas residências de integrantes de uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas, na modalidade de “delivery”, em regiões nobres do Distrito Federal.

As investigações foram iniciadas em janeiro após a prisão em flagrante de um homem, de 23 anos, por tráfico. O investigado estava na posse de comprimidos de drogas sintéticas, selos de LSD, além de porções de maconha e cocaína.

Os agentes identificaram que ao menos outros nove traficantes estariam associados para a venda ilícita dos entorpecentes. O grupo foi responsável pela difusão de maconha, cocaína, LSD e ecstasy. Os indiciados, caso condenados, podem pegar até 10 anos de

prisão.

A operação contou com a participação de 103 policiais civis, incluindo agentes da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Seção de Operações com Cães (SOC).