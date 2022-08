Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 6 milhões

Este é segundo dos três sorteios da chamada Mega-Semana da Sorte. No primeiro, realizado na terça-feira, ninguém acertou as seis dezenas

Nesta quinta-feira (4), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, um novo prêmio da Mega-Sena será sorteado. O prêmio está acumulado, e é estimado em R$ 6 milhões. Também será possível acompanhar o sorteio a partir das redes sociais da Caixa Econômica Federal.

As apostas poderão ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas em todo o país e pela internet, até 19h. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Este é segundo dos três sorteios da chamada Mega-Semana da Sorte. No primeiro, realizado na terça-feira, ninguém acertou as seis dezenas. O próximo concurso será realizado no sábado (6).

