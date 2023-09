PCDF promove a incineração de duas toneladas de drogas

A maior parte das drogas incineradas, correspondendo a 1,9 toneladas, era composta por maconha

Nesta quinta-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), realizou uma operação de incineração de duas toneladas de drogas.

A ação contou com o apoio das Divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA), bem como do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF, além de uma equipe do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).

A maior parte das drogas incineradas, correspondendo a 1,9 toneladas, era composta por maconha. Além disso, foram incinerados outros tipos de drogas, incluindo cocaína, crack, haxixe, MDMA, skunk e outras substâncias entorpecentes.

A operação também contou com a presença de representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Vigilância Sanitária do DF.