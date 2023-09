Jardim Burle Marx é inaugurado na área central de Brasília

Ibaneis Rocha destacou que a entrega é resultado do esforço conjunto do governo em recuperar o Distrito Federal

A área central de Brasília acaba de ganhar um novo espaço turístico e cultural. Localizado entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Torre de TV, o Jardim de Burle Marx foi inaugurado na noite desta quarta-feira (27) em solenidade com a presença do governador Ibaneis Rocha.

A obra original foi idealizada em 1975 pelo paisagista que dá nome ao local e executada agora pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio de investimento de R$ 13 milhões do Banco de Brasília (BRB) com apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e Companhia Energética de Brasília (CEB). O valor integra os R$ 20 milhões aplicados pelo banco em todo o Complexo da Torre de TV nos últimos anos.

“Essa aqui, talvez, seja a obra mais significativa [do nosso governo] porque estava sendo aguardada há 48 anos. Sei também do significado de fazer uma entrega tão importante, principalmente aqui próximo à Esplanada dos Ministérios, num ponto tão requisitado pela população e pelos turistas”, afirmou o governador do DF.

Ibaneis Rocha destacou que a entrega é resultado do esforço conjunto do governo em recuperar o Distrito Federal para dar mais qualidade de vida à população e aos turistas. “Uma obra que foi feita com muito carinho e que vai encantar tanto as pessoas que visitam, quanto as que moram aqui no Distrito Federal. Aqui a gente faz a integração da Torre de TV e da Rodoviária. Faltava isso aqui. Era um ponto de drogas, muitas vezes, e agora a gente vê a beleza desse local”, afirmou.

O novo ponto turístico é composto por dois grandes espelhos d’água, pontes, cascatas, caminhos arborizados e passeios. Também foram instalados equipamentos hidráulicos e elétricos e construídas as casas de máquina e filtros.

“A Torre de TV estava abandonada quando, em 2019, a gente recebeu a determinação do governador Ibaneis Rocha que atuássemos em conjunto com as secretarias. Começamos numa primeira fase com a revitalização da torre e hoje a gente faz uma das entregas mais importantes, que une a Rodoviária à torre. Num espaço onde nós reconstruímos praticamente tudo”, explicou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O presidente do BRB reforçou que a obra também mostra o papel do banco de atuar na cidade oferecendo mais do que produtos e serviços financeiros. “Há quatro anos o governador determinou que a gente se aproximasse da população e pudesse entender e perceber a diferença que é ter um banco que conhece a dinâmica da cidade e que participa da transformação”, comentou Costa. Atualmente, o BRB trabalha em outras duas entregas para o DF: a Escola Técnica de Santa Maria e o Autódromo de Brasília.

O Jardim Burle Marx passa a integrar o Complexo da Torre de TV – gerido pelo BRB desde 2020 –, que conta com o mirante e o mezanino, que foram reabertos, além da fonte luminosa, que voltou a funcionar. A expectativa é receber cerca de 12 mil visitantes por ano.

Novo point de Brasília

Antes mesmo da inauguração, o espaço já havia virado point entre os moradores do Distrito Federal. A artesã Vanda Pereira de Oliveira, 35 anos, foi com o filho Arthur Aguilar, 8 anos, para apreciar a paisagem e também dar um passeio de skate. “Achei muito lindo. Inclusive, super-recomendo o pessoal a vir, porque é mais um ponto turístico para visitar”, afirmou. “Gostei das plantas, porque são diferentes dos outros lugares a que a gente costuma ir”, destacou.

O skatista mirim Arthur também aprovou o local. “É muito legal! Andei de skate, tirei algumas fotos. Está bonito demais. Gostei das pontes, das fontes e das plantas. Com certeza é mais uma opção para andar de skate na cidade”, avaliou.

O confeiteiro Cleiton Oliveira Carvalho, 34, contou que há algumas semanas havia passado pelo local e estava fechado. Por isso, se animou quando viu o espaço aberto. “O novo ponto turístico é muito bom. A vista pegou o Teatro Nacional e o Congresso. Está maravilhoso. Estou adorando”, revelou. Para ele, outro ponto positivo é a localização. “É ótimo vir para cá porque é pertinho da Rodoviária. Tem essa facilidade”, definiu.

Ao lado dos dois filhos, ele aproveitou para fazer vários registros fotográficos. “Tiramos umas fotinhas para podermos relembrar e para mostrar para a mãe deles, que está em casa. Pretendo trazê-la na próxima semana”, acrescentou.

Para o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, esse é mais um local importante para Brasília e vai estimular o turismo local. “É um espaço a mais que as pessoas vão ter como qualidade de vida e para prestigiar aqui na área central. É um ponto maravilhoso que fica perto de outro monumento importante da cidade, a Torre de TV”, afirmou.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, destacou que o espaço tem o DNA da capital federal, se tornando mais um patrimônio da cidade. “Acima de tudo é um regozijo, uma alegria poder oferecer ao cidadão de Brasília um espaço tão agradável e bonito, com a marca e o DNA de Burle Marx e, sobretudo, do projeto de Lúcio Costa. Quem vai ganhar com isso é a sociedade”, comentou.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília