Último dia para se inscrever no QualificaDF

Programa oferece cursos de qualificação profissional gratuitamente para a população; início das atividades está previsto para 9 de outubro

Os interessados em se qualificar para o mercado de trabalho por meio do programa de formação profissional QualificaDF têm até esta quinta-feira (28) para garantir a inscrição. São oito mil vagas disponíveis.

O início das atividades formativas está programado para 9 de outubro. Para se inscrever, basta entrar no site da Sedet, preencher as informações socioeconômicas levadas em consideração, selecionar a área de interesse e comprovar ser morador do DF.

O QualificaDF oferece uma extensa gama de 40 cursos baseados nas profissões que mais contratam na capital federal. São 240 horas/aula, que totalizam um período de três meses de formação, divididas em dois módulos: o introdutório ao mercado de trabalho, com as matérias mais básicas, como português, matemática e direito do trabalho; e o módulo específico, voltado para a área em que o aluno quer atuar. Nesse momento, as aulas serão teóricas e práticas.

Os cursos abrangem diversos setores, como formação em eletricista predial, garçom, barman, barista, manutenção de equipamento de informática, estética facial e corporal com massagem terapêutica e assistente administrativo. Confira aqui a lista completa de cursos, bem como os horários e número de vagas.

Entre as atividades mais procuradas estão cuidador e atendente de pet shop, sushiman, cuidador de idoso, atendente administrativo, maquiagem e design de sobrancelha e a área da beleza no geral.

Os cursos são 100% gratuitos, desde a inscrição até a formatura. Todo o material didático e de aulas práticas é fornecido aos alunos, que também recebem uma declaração para conseguir o passe livre junto ao BRB Mobilidade.

De acordo com Priscila Silva, coordenadora da Praxis, empresa responsável pelos cursos do QualificaDF, a secretaria percebeu que faltava mão de obra qualificada. “A gente bate sempre na tecla que existem vagas de emprego no DF; o que falta é mão de obra qualificada. Cerca de três, quatro meses depois que eles finalizam o curso, já estão empregados na área de formação – qualificados, não necessariamente experientes. Aprendem na prática e saem prontos para o mercado de trabalho. A qualificação profissional é muito bem-vista hoje”, afirma a coordenadora.

Mudança de realidade

Ellayne Cristine de Sousa Santana, 38 anos, atualmente é professora no QualificaDF de maquiagem e design de sobrancelha. A profissional trabalha com maquiagem desde 2016 e viu no programa uma oportunidade de se aprimorar. Também formada pelo QualificaDF em 2022, Ellayne fala do diferencial do curso frente ao mercado de trabalho e comenta que, quando finaliza o curso, consegue enxergar verdadeiros profissionais.

“Pensei que seria um curso de automaquiagem, não um tão completo como o do Qualifica, para se tornar um profissional mesmo. O profissional que está lá faz muito essa diferença por saber te direcionar para o mercado de trabalho, e te passa segurança e incentivo. Eu precisava achar um curso profissionalizante para me diferenciar, e eles me deram esse diferencial. É a realização de um sonho: eu sempre quis viver da maquiagem. Hoje, com esforço e dedicação, vivo disso”, relata a maquiadora.

Para o técnico de manutenção Francisco Ruan Torres da Silva, 27, o curso foi um marco. Ele conheceu o QualificaDF quando avistou os alunos uniformizados enquanto passava na rua. Ao saber dos cursos gratuitos, logo se interessou e se inscreveu. Sua primeira capacitação foi a de elétrica, em 2022. Depois, fez a de refrigeração e a de bombeiro hidráulico. O jovem também tem interesse em fazer o curso de instalação de câmeras.

“Não sabia nada. Foi um pontapé inicial, porque trabalhava como atendente de restaurante, depois migrei para a parte de manutenção e ganho mais agora. Caso eu saia, posso conseguir emprego nessa área, porque agora realmente tenho uma profissão. Foi um divisor de águas. Tem que continuar esse projeto [QualificaDF], que está mudando a realidade de muita gente”, observa Francisco.

