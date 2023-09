Governador participa da inauguração da sede do Conselho Federal de Medicina

Ibaneis Rocha destacou a modernidade da edificação, fundamental para atender as necessidades dos médicos e do mundo atual

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou, na noite desta quarta-feira (27), da inauguração da nova sede do Conselho Federal de Medicina (CFM), localizada na 616 Sul, ao lado de diversas autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Com 10 mil metros quadrados de área e um prédio de três pavimentos com salas modernas, auditório e estacionamento, o espaço é considerado a casa dos 638.546 inscritos no CFM.

“Nós que estivemos à frente da administração pública no período talvez mais difícil da humanidade, que foi a pandemia, tivemos que nos envolver cada vez mais com a classe da medicina. Então para nós é uma alegria muito grande poder estar nessa concretização de um sonho que é de toda a medicina brasileira”, afirmou o líder do Executivo. “Era mais do que merecido essa obra. Tenho certeza que vai trazer grandes benefícios para todo o corpo médico do Brasil como um todo”, completou.

Ibaneis Rocha destacou a modernidade da edificação, fundamental para atender as necessidades dos médicos e do mundo atual. “É um prédio com tudo aquilo que tem de mais necessário para que a medicina avance e possa dar o acompanhamento necessário a todos os médicos. Fico muito feliz quando esse sonho se torna nesse novo prédio”, acrescentou.

A nova sede conta com 10 mil metros quadrados de área e um prédio de três pavimentos com salas modernas, auditório e estacionamento

Durante a solenidade, o presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo, iniciou agradecendo Ibaneis Rocha pelo apoio que o governo vem dando à área de saúde do Distrito Federal e a concepção da nova sede iniciada há 10 anos. “O senhor fez uma verdadeira metamorfose no Distrito Federal […]”, começou. “A equipe do GDF foi fundamental para que pudéssemos avançar em nossa intenção, respeitando todas as exigências da lei”, completou.

O chefe do Executivo colocou o governo à disposição do Conselho para auxiliar na organização da 16ª Conferência Mundial de Bioética, Ética Médica e Direito da Saúde, em julho de 2024. “É muito importante ter Brasília como sede da bioética, não só nacionalmente, mas mundialmente. Será um congresso muito prestigiado aqui na nossa cidade. Isso nos engrandece muito e vai ter todo o apoio das nossas secretarias”, disse.

Fundado em 1951, o Conselho Federal de Medicina busca o exercício da profissão de maneira transparente, ética e profissional. Também é compromisso do CFM defender a boa prática médica e garantir a defesa da saúde da sociedade.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília