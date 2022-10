PCDF prende três integrantes de facção criminosa no DF

Os policiais localizaram, em depósito, grande quantidade de droga, uma pistola e carregadores que seriam dos integrantes da facção

Equipes da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), prenderam em flagrante integrantes de uma facção criminosa envolvidos em tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito, na última terça-feira (04).

Na ação, os policiais localizaram, em depósito, 13 tabletes de maconha, um de cocaína e uma pistola Glock G-17 e dois carregadores com capacidade para 15 e 30 munições, respectivamente, que seriam dos três homens acusados de integrar a facção.

De acordo com a polícia, no momento da prisão, dois dos suspeitos tentaram fugir em um veículo, porém colidiram com um meio-fio, e foram capturados pelas equipes policiais.

A equipe da 11ª DP contou com o apoio de policiais da Divisão de Operações Especiais (DOE), que auxiliaram na prisão e apreensão realizadas. Cumpridas as formalidades legais, os criminosos foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.