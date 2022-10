Veja momento em que flanelinha esfaqueia rival na Asa Sul

Imagens de câmeras de segurança no local flagraram o momento em que flanelinha esfaqueia rival. O motivo teria sido disputa por território

Um homem de 38 anos, que trabalhava como flanelinha no estacionamento do Supermercado Comper, na 306 Sul, foi esfaqueado por um rival na manhã desta quarta-feira (05). O suspeito encontra-se foragido e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou imagens para que seja possível identificá-lo.



De acordo com a polícia, a vítima foi atingida com pelo menos três facadas e foi encaminhada para o Hospital de Base de Brasília, onde passou por uma cirurgia. O motivo da violência teria sido uma disputa por território. Toda a ação foi flagrada por imagens de câmeras de segurança do estacionamento.

Nas imagens às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver o momento em que o flanelinha se aproxima de um carro e logo em seguida, o suspeito se movimenta na direção da vítima e o acerta em cheio com um golpe de faca. A vítima tenta se esquivar diversas vezes e o suspeito continua até a chegada de outra pessoa.

O suspeito de camisa preta, se aproxima da vítima de camisa amarela e defere um golpe de faca.

A polícia pede que, caso alguém reconheça o suspeito através da imagens que denuncie imediatamente às autoridades através dos canais de denúncia anônima. As denúncias podem ser feitas por meio do 197 e também pelo link https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/outros.