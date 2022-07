PCDF prende suspeito de roubar e prender no porta malas um motorista de aplicativo

Com vários antecedentes, o suspeito teria ainda, aberto uma conta em um banco digital com os documentos da vítima.

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª Delegacia de Polícia, localizou e prendeu preventivamente o foragido, Alan Kelvys da Silva de Souza, de 26 anos, por roubar um motorista de aplicativo. O suspeito teria ainda, aberto uma conta em um banco digital com os documentos da vítima.

O crime ocorreu no dia 17 de dezembro de 2021, na quadra 703 Sul. Além de roubar o motorista de aplicativo, o suspeito o trancou no porta-malas do veículo.“Na data dos fatos, o autor manteve a vítima refém, trancando-a no porta malas do veículo e agiu com extrema violência e agressividade”, explica o delegado Maurício Iacozzilli.

O suspeito que possui diversos antecedentes criminais pelos crimes de roubo, também foi indiciado pelo crime de falsidade ideológica e uso de documento falso. Pois após roubar o motorista de aplicativo, o criminoso ainda abriu uma conta bancária falsa com os dados da vítima em um banco digital.

Há exatamente dois meses, no dia 11 de maio deste ano, o suspeito conseguiu fugir quando as equipes policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em sua residência localizada na região de Samambaia. Após ações de inteligência da PCDF, apurou-se que o suspeito estaria escondido na residência de um parente na cidade do Riacho Fundo.

Alan Kelvys da Silva de Souza, de 26 anos. Foto: Divulgação PCDF

Foto utilizada pelo suspeito para abrir conta bancária com documento da vítima. Divulgação PCDF

As equipes foram até o local cumprir o mandado de prisão nesta segunda-feira (11), quando novamente, o suspeito fugiu pelo telhado porém foi capturado. “ desta vez, caiu dentro da casa de um vizinho nas proximidades, tendo a equipe da 1ª DP logrado êxito em sua captura”, afirma Iacozzilli.

Após as providências legais, o criminoso foi recolhido à carceragem da PCDF onde aguardará seu julgamento preso. Tendo em vista que Alan é suspeito da prática de roubos em várias regiões administrativas do Distrito Federal, a PCDF solicita a divulgação de sua imagem a fim de que outras vítimas possam reconhecê-lo e, assim, mantê-lo mais tempo atrás das grades.