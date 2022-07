Biblioteca Nacional de Brasília traz programação para as férias das crianças

Nos próximos sábados, dias 16 e 23, vai ter contação de histórias com Tia Amanda e João Vieira no Espaço Infantil do equipamento cultural

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) preparou uma programação especial para levar muita cultura para as férias da criançada do DF! Nos próximos sábados, dias 16 e 23, vai ter contação de histórias com Tia Amanda e João Vieira no Espaço Infantil do equipamento cultural, gerido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). As atividades são gratuitas para crianças a partir de 3 anos, mas as vagas são limitadas a 20 participantes por evento.

“A contação de história dentro da biblioteca pública é uma importante atividade que se manifesta como mediação cultural, tendo em vista que pode fomentar o gosto pela arte e pela leitura simultaneamente, favorecendo diferentes efeitos na experiência leitora e na escrita do usuário”, explica a diretora da BNB Elisa Raquel Quelemes.

Foto|Divulgação

As atividades serão conduzidas por dois profissionais com larga experiência nessa área. Amanda Casé é Tia Amanda, arquiteta, mestre e doutora em História da Arquitetura e Urbanismo. Ela desenvolve cursos e projetos de História da Arte para crianças, com contação de histórias e atividades artísticas, como o Guia Mirins de Brasília, projeto que leva crianças para conhecerem sobre os pontos turísticos e a história da Capital Federal.

Já João Vieira é escritor, compositor e contador de histórias, especialista em atividades lúdicas que trazem temas sociais relevantes da atualidade para crianças e jovens. É autor dos livros “A Festa na Savana” e “No lugar do outro”.

Inscreva-se e garanta sua participação!

Serviço:

Férias na BNB – Contação de Histórias com Tia Amanda

Data: 16/7, às 10h

O evento também contará com visita guiada pela BNB

Inscrições: de 8/7 até a data do evento ou se esgotarem as vagas

Link para inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLrnSpMakkUX4mO7KpNjXVa72Ml1FWHRyCBiF0c6t4oyI7NQ/closedform

Serviço:

Férias na BNB – Contação de Histórias com João Vieira

Data: 23/7, às 10h

Inscrições: de 15/7 até a data do evento ou se esgotarem as vagas

Link para inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVdVmsvlMinFFmVsxi7i049bCbIZV8z-_hoLyrMIRRPwe6nA/viewform