PCDF investiga homicídio na 26 de Setembro

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a hipótese é de que a vítima teria sido morta com uma pedra de 20 kg após tentar assaltar dois irmãos.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª Delegacia de Polícia, investiga a morte de Murilo Kelvin da Cruz, de 18 anos. O corpo do jovem foi encontrado no início da manhã do último sábado (9) por volta de 7h30, em um condomínio próximo a região da 26 de Setembro, no Distrito Federal.

No local, além do corpo da vítima, a PCDF encontrou próximo ao corpo um simulacro de arma de fogo e uma pedra suja de sangue. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Thiago Peralva, a hipótese é de que a vítima teria sido morta após tentar assaltar dois irmãos. “Estamos trabalhando com essa linha de investigação inicialmente, mas buscamos ainda confirmar que isso tudo realmente tenha ocorrido”, afirma o delegado.

De acordo com as investigações, os dois irmãos que estariam envolvidos na morte de Murilo, estavam ingerindo bebida alcoólica, pouco antes do crime, em um bar da região próximo ao local dos fatos. Os irmãos teriam então colidido com o veículo da vítima. “Em razão de uma colisão de um veículo houve uma desavença entre os suspeitos e a vítima”, conta Peralta.

Ainda de acordo com o delegado, a vítima teria exigido dos suspeitos cerca de R$1 mil reais pelo prejuízo ocasionado no seu caso em decorrência da colisão. Os dois irmãos e a vítima foram até a residência dos envolvidos para buscar a quantia em dinheiro. “Através de diligências preliminares conseguimos chegar até uma residência que supostamente seria de dois envolvidos nessa prática criminosa”, ressalta o delegado.

Vítima Murilo Kelvin da Cruz, de 18 anos. Foto: Reprodução

Segundo informações do irmão dos dois envolvidos, ao chegarem na residência, Murilo Kelvin teria anunciado um assalto. A vítima teria utilizado ainda um simulacro de arma de fogo para anunciar o assalto. De acordo com a testemunha, ao perceber que se tratava de um simulacro, os dois suspeitos entraram em luta corporal com a vítima. Murilo foi atingido com uma pedra de cerca de 20 kg e morreu no local.

Os irmãos suspeitos de envolvimento na morte de Murilo ainda não foram localizados e não possuem antecedentes criminais. De acordo com a PCDF as investigações seguem com o objetivo de encontrar os envolvidos e coletar mais informações que confirmem a versão apresentada nessa linha de investigação.